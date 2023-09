Gavinana, con la droga sullo scooter di un uomo deceduto

Firenze, 12 settembre 2023 - Con la droga a bordo di una moto di una persona deceduta. Per questo, ieri sera la polizia di stato ha arrestato in zona Gavinana un 28enne marocchino con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Poco prima delle 23, l’uomo avrebbe attirato l’attenzione di una volante della Questura mentre stava sfrecciando in scooter in via Giovanni delle Bande Nere. Appena ha capito che di lì a poco sarebbe stato fermato dagli agenti per un controllo, ha abbandonato il mezzo, cominciando a correre in direzione di via Caponsacchi. Durante la fuga, durata qualche minuto, il 28enne ha cominciato a seminare per strada oggetti e denaro in contanti, forse per rallentare in questo modo i suoi inseguitori che alla fine però sono riusciti a imbottigliarlo in una strada senza sfondo. Una volta raggiunto non ha poi reso certo facile il lavoro ai poliziotti, costretti quest’ultimi a fare i conti con una serie di energici spintoni. Nel frattempo, un’altra pattuglia ha effettuato degli accertamenti sul mezzo a due ruote, abbandonato in quel modo anomalo in mezzo di strada: i poliziotti hanno rapidamente scoperto che nel bauletto era custodito oltre un etto e mezzo di hashish. Lungo il percorso, invece, sono stati recuperati 55 euro in banconote di piccolo taglio e un telefono cellulare. Il ciclomotore, seppur privo di assicurazione, non è risultato rubato. Gli agenti delle volanti sono andati a fondo nella vicenda e alla fine è emerso che lo scooter in questione risultava regolarmente di proprietà di un uomo anziano, deceduto senza eredi lo scorso anno.