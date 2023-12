Dolci di Natale sequestrati dai Nas per “carenze igienico sanitarie”, raffica di controlli dei Nas

Firenze, 22 dicembre 2023 – Sono tanti i dolci che finiscono sui banchi di forni e pasticcerie, soprattutto in questo periodo dove a farla da padrona sono le leccornie delle feste. Ma per controllare che tutto sia in ordine, il Nas di Firenze ha svolto complessivamente quindici controlli presso esercizi di produzione e commercializzazione della propria giurisdizione. I Nas hanno rilevato delle non conformità in dieci di questi esercizi. Nell’ambito dell’apposita campagna sui prodotti dolciari tipici, nel territorio del Comando Provinciale di Firenze, sono state rilevate tre non conformità per carenze strutturali e igienico sanitarie. Sono stati adottati provvedimenti prescrittivi con l’obiettivo di una regolarizzazione tempestiva. In un caso sono state riscontrate irregolarità nell’etichettatura dei prodotti, che a quel punto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Nell’ambito del territorio del Comando Provinciale di Arezzo non è stata riscontrata nessuna non conformità. Nell’ambito del territorio del Comando Provinciale di Prato, è stata rilevata una sola non conformità per carenze strutturali e igienico-sanitarie, per cui sono stati adottati provvedimenti prescrittivi ai fini della tempestiva regolarizzazione.

Nell’ambito del territorio del Comando Provinciale di Pistoia, sono state rilevate quattro non conformità per carenze strutturali e igienico sanitarie, per cui sono stati adottati provvedimenti prescrittivi ai fini della tempestiva regolarizzazione. Nell’ambito del territorio del Comando Provinciale di Siena, sono state rilevate due non conformità per carenze strutturali e igienico sanitarie, per cui sono stati adottati provvedimenti prescrittivi ai fini della tempestiva regolarizzazione, e in un caso irregolarità nell’etichettatura dei prodotti che sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Maurizio Costanzo