Disabilità tra diritti e sostegno, incontro Lions aperto alla cittadinanza

Firenze, 28 marzo 2023 - La disabilità si manifesta in molteplici forme ma le esigenze di protezione possono essere ricondotte ad unità, attraverso la figura dell’amministratore di sostegno. I Lions si sentono chiamati nelle loro comunità ad approfondire l’attualità di questa problematica, stimolando un dibattito nell’opinione pubblica che affronti il tema del “Dopo di Noi, Disabilità, Alzheimer e Amministratore di Sostegno” in queste gravi situazioni.



E si inserisce proprio nell’ambito di questo tema di studio nazionale 2022/2023 l’importante incontro interclub aperto alla cittadinanza dal titolo ‘Disabilità. Diritti fondamentali e istituti di protezione’, organizzato dal Lions Club Firenze Ponte Vecchio, col Lions Club Firenze, il Lions Club Firenze Scandicci, il Lions Club Vaglia in collaborazione con i Leo Club.



“Si tratta di un tema di interesse generale, per questo – ha spiegato Angela Pollastri, presidente del Lions Club Firenze Ponte Vecchio – abbiamo voluto organizzato questo incontro gratuito e a porte aperte per la cittadinanza. Tutti coloro che sono interessati possono prendervi parte. Si parlerà dei diritti dei disabili e delle figure che possono essere di aiuto”. Grazie dunque al Lions Club International Distretto 108 LA, la cittadinanza potrà informarsi su aspetti importanti relativi a questa tematica. L’incontro si terrà il 31 marzo alle 19,30 presso l’Ic Auditorium della Fondazione CR Firenze di Lungarno Soderini, 21.



Interverrà il professor Antonio Gorgoni, docente universitario di diritto privato, che tratterà il tema dell’esercizio dei diritti fondamentali da parte del disabile, anche a seguito di malattie gravemente invalidanti quali l’Alzheimer, ed illustrerà i relativi istituti di protezione, come ad esempio la nomina dell’amministratore di sostegno. Interverrà la professoressa Elisabetta Nardinocchi, direttrice del museo Horne che fa parte della rete Musei Welcome Firenze, che ha realizzato e ha tutt’ora in corso laboratori appositi e diretti in maniera specifica alle disabilità e all’ Alzheimer. Su quest’ultimo argomento interverranno Chiara Lachi e Cristina Bucci coordinatrici per i Musei Toscani per l’Alzheimer.





