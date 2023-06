Dipingere come Botticelli? A Firenze corso gratuito sulle tecniche del maestro

Firenze, 7 giugno 2023 - Due giorni di workshop gratuito dedicato al maestro Sandro Botticelli, per imparare le tecniche della pittura ad olio. Sabato 17 e domenica 18 giugno, dalle ore 10 alle 14, nella sede fiorentina di Art With Love in via del Palazzo Bruciato 14, si terrà un corso gratuito, tenuto in italiano ed inglese, in cui si potranno approfondire le tecniche della pittura ad olio.

Gli insegnanti sono Stephen Ninnes, fondatore e proprietario di Art With Love e pittore ed amante dell’arte, insieme ad Alessandra Camera, artista, pittrice ed insegnante di riferimento dello studio a Firenze.

Durante il corso saranno illustrate e insegnate le tecniche della pittura ad olio e ognuno lavorerà sul proprio dipinto, per realizzare la propria opera.

Il corso è gratuito ed aperto a tutti: è richiesta per motivi organizzativi la prenotazione alla mail: [email protected] I materiali necessari, ovvero tele, vernici, pennelli sono inclusi e forniti ai partecipanti dallo studio.

Sabato 17, al termine del corso, la Fondazione rimarrà regolarmente aperta per chi volesse dipingere fino alle ore 18. La Fondazione Art With Love nasce a Brisbane, dove ha sede il primo studio, grazie all’idea di Stephen Ninnes imprenditore, pittore e amante dell’arte classica e di Firenze.

Un mecenate che, insieme alla moglie Leticia Francini ha acquistato uno spazio a Firenze per preservare e diffondere tutte quelle espressioni artistiche che rischiano di scomparire e soprattutto, per dare alla comunità di Firenze uno spazio di espressione per l’arte aperto a tutti.

L'idea di Art with Love nasce nel 2014. Stephen Ninnes inizia a offrire delle semplici lezioni di pittura durante le quali le persone possono incontrarsi e imparare a dipingere insieme. La prima classe di Steve conta sei allievi, che hanno l'opportunità di scegliere e dipingere un soggetto che amano. Art with Love inizia così, con una lezione di pittura, un sabato mattina a Bulimba.

Due anni dopo, nel 2016, vengono aggiunte altre due classi, una a Bulimba e una a Teneriffe. Nel 2015 Stephen e Leticia comprano un capannone mentre sono in vacanza a Firenze.

Poco dopo Steve comincia a offrire anche qui dei corsi, con una cadenza trimestrale, cioè quando lui e Leticia sono a Firenze. Questi corsi sono molto seguiti e apprezzati dai fiorentini, così dopo un anno, si decide di aprire lo spazio di Firenze tutte le settimane e una nuova artista, Alessandra Camèra, si aggiunge al team con il compito di dare lezioni di pittura ogni settimana.

Sono oltre 300 le persone di ogni età e provenienza che ogni settimana frequentano le lezioni a Brisbane e a Firenze, lezioni che hanno lo stesso approccio di quel primo giorno. Maurizio Costanzo