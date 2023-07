Dalla Corea a Firenze: concerto in piazza della Signoria

Firenze, 24 luglio 2023 - Martedì 25 luglio, alle ore 20.30, il 24esimo Festival internazionale della Orchestre Giovanili ospita, in piazza della Signoria, sotto la Loggia dei Lanzi, la Seo Cho Youth Orchestra, formazione giovanile costituita da 30 musicisti diretti da Kim Jae Yoon, prevenienti dalla Corea del Sud.

L’Orchestra è stata fondata nel 2005 e da quasi 18 anni molti adolescenti hanno sperimentato la gioia dell’arte attraverso la pratica musicale e cambiato il loro stile di vita suonando musica classica, jazz, musica da film, opera e musical. Il programma fiorentino, che potremo gustare in questa notte di mezza estate, si apre con l'esecuzione del primo movimento dal capolavoro del compositore salisburghese Wolfgang Amadeus Mozart, Eine Kleine Nacthmusik in Sol maggiore K 525, scritta nel 1787.

Dall'Austria all'Italia con Ennio Morricone e una delle sue più note colonne sonore, Gabriel's oboe dal film The Mission del 1986, diretto da Roland Joffé, con il solista Kim Taeo. Da Morricone torniamo al Barocco tedesco con l'esecuzione del primo movimento del Doppio concerto in Re minore per due violini solisti, archi e continuo Bwv 1043, di Johann Sebastian Bach, dedicato agli studenti del Collegium Musicum di Lipsia. Dalla Germania al paese natale dell'Orchestra con l'esecuzione di Arirang Rhapsody di C. Sung Hwan, canzone folk coreana, spesso considerata l'inno secondario della Corea, dal dicembre 2012 è stata inserita nella lista dei Patrimoni orali e immateriali dell'umanità tutelati dall'Unesco..La canzone folk passa nuovamente il testimone a due capolavori del Barocco europeo, l'esecuzione del primo movimento del Concerto per due violoncelli, archi e basso continuo di J. Sebastian Bach, con i solisti Kim Joohwan e Suh Chanhyuk, e quella dell'Estate dalle Quattro stagioni del prete rosso veneziano Antonio Vivaldi. La parte classica si conclude con la performance della Suite Swan Lake op. 20, il Lago dei Cigni, noto balletto del compositore russo Peter Tchaikovsky, rappresentato per la prima volta al Teatro Bol'soj di Mosca il 20 febbraio 1877, la cui trama fa parte del repertorio delle fiabe popolari russe narrante la triste storia d'amore tra il Principe Siegfried e la bella Principessa Odette, trasformata in cigno dal maleficio del perfido stregone Rothbart. Il concerto si conclude con la Suite dal musical The Panthom of the Opera di Andrew Lloyd Webber e con l'esecuzione della nota colonna sonora di Hans Zimmer per la saga cinematografica dei Pirati dei Caraibi. Ingresso libero e gratuito. Per info: www.florenceyouthfestival.it, email [email protected], pagine FB e Youtube Festival Orchestre Giovanili. Maurizio Costanzo