Dal cinema a teatro, in scena lo spettacolo ispirato a “Ocean’s 8”

Sesto Fiorentino (Firenze), 25 luglio 2023 - Una banda di truffatrici professioniste progetta il colpo del secolo, in occasione dell’annuale Met Galà di New York… Liberamente ispirato al film hollywoodiano “Ocean’s 8”, “Colpo grosso al Metropolitan” è lo spettacolo teatrale che Nexos Studio presenta mercoledì 26 luglio alle ore 21,15 nel cortile della Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino.

Sul palco saliranno gli attori Valeria Bellini, Benedetta Bonito, Benedetta Chiari, Valentina Corsi, Andrea Corti, Claudia Fossi, Leonardo Pesucci, Elisa Russo, Valeria Salonia e Daiana Volpe, testo e regia di Eugenio Nocciolini. “Colpo grosso al Metropolitan” è un lavoro leggero e disinibito che va a fondo nell’esplorazione dei personaggi.

Lo spaccato di una società in cui scivolare nella trasgressione per realizzare il sogno di diventare milionari è comune a tutti gli strati. Ingresso 12 euro (ridotto 10 euro sotto 25/sopra 65 anni). Info e prenotazioni online su https://bit.ly/palco23 o via telefono al numero 055.4496851. Nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. Info e programma completo sul sito www.bibliosesto.it.

