Da Firenze parte la prima rete culturale di donne di tutto il mondo

Firenze, 31 marzo 2023 - Da Firenze, la città multiculturale per eccellenza, parte la prima rete di tutte donne. Donne americane, svedesi, marocchine, colombiane, cinesi che, una accanto all'altra, disegnano un ponte da Occidente a Oriente.

Per la prima volta, presso la sede di Forbes Global Properties, ventidue donne si sono sedute allo stesso tavolo per dare il via a un nuovo percorso costruttivo e migliorativo anche per le future generazioni.

Così è nato a Firenze il nuovo movimento culturale, coordinato da Cristina Casamassimi e Sara Lin: “L'obiettivo – dicono - è quello di aiutare altre donne e condividere passioni ed esperienze per migliorarci sempre di più. Con il primo incontro abbiamo cominciato un percorso che porteremo avanti per la città”. Un'iniziativa nata dalle donne e per le donne.