Da Firenze a Bucarest e Bangkok: iI Maggio Musicale Fiorentino in tour

Firenze, 25 agosto 2023 – Dopo il tanto atteso annuncio del nuovo programma del 10 agosto scorso e la pausa estiva, e pochi giorni prima del concerto sinfonico “Bentornati al Maggio” del prossimo 13 settembre diretto da Zubin Mehta, che sigla festosamente la ripresa dell’attività da settembre a dicembre 2023, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino s’impegna in un’importante tournée all’estero che mette in cartellone un programma variegato, articolato in due serate nelle città di Bucarest prima (28 e 29 agosto) e una a Bangkok (2 settembre).

Sul podio, alla testa dell’Orchestra e del Coro del Maggio, il direttore emerito a vita Zubin Mehta. Il maestro del Coro del Maggio è Lorenzo Fratini.