Cure palliative, a Firenze al via corso gratuito per volontari nell’assistenza ai malati

Firenze, 6 settembre 2023 – Per chi desidera diventare volontario nell’assistenza ai malati gravi c’è tempo fino al 15 settembre per iscriversi al 16esimo corso di formazione per volontari in cure palliative promosso da File, Fondazione Italiana di Leniterapia. Il corso di formazione è gratuito e finalizzato all’inserimento di nuovi volontari nell’équipe assistenziale dedicata alla cura e all’accompagnamento dei malati cronici in fase avanzata e terminale e delle loro famiglie, a domicilio e all’interno degli hospice del territorio. Ma cosa fanno concretamente i volontari delle cure palliative? “I volontari forniscono supporto alle persone gravemente malate e ai loro familiari, – spiega la presidente della Fondazione File, Livia Sanminiatelli Branca – . In concreto offrono una presenza attenta e discreta, ascolto attivo, compagnia, ma anche un aiuto per piccole commissioni se ce n’è bisogno”. Durante il percorso formativo, verranno affrontate tematiche mediche, psicologiche, spirituali, inerenti al fine vita. L’aspirante volontario, infatti, avrà l’opportunità di incontrare professionisti esperti, tra cui palliativisti, psicologi, infermieri, operatori OSS, fisioterapisti e altri specialisti che operano in sinergia, in un approccio multi-disciplinare e multi-professionale, condividendo la centralità della persona nel rispetto della sua volontà e dignità di vita. La formazione si sviluppa attraverso un incontro settimanale di due ore ed è strutturata in lezioni frontali, discussioni guidate, esercitazioni di gruppo e laboratori. Questo il calendario: 19 settembre, 26 settembre, 3 ottobre, 10 ottobre, 17 ottobre, 24 ottobre, 31 ottobre, 7 novembre, 14 novembre, 21 novembre a Firenze, dalle 17 alle 19, presso la sede di File in Via San Niccolò 1. Per partecipare al corso, che è completamente gratuito, e al quale segue un colloquio psicologico ed una fase di tirocinio pratico con un tutor esperto, è necessario inviare la propria candidatura alla referente del corso, Anna Maria del Balzo [email protected]. I volontari File sono parte integrante dell’équipe sanitaria di cure palliative, composta da medici, infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari e psicologi, e svolgono un compito importante nel supporto al nucleo paziente/famiglia. Sono una straordinaria risorsa per la loro grande motivazione, sono coloro che comprendono i bisogni del malato e dei suoi cari, attraverso un ascolto attivo ed empatico, che offrono compagnia, regalando brevi momenti di distrazione, diventando un riferimento e un sostegno nella risoluzione di eventuali problemi pratici. File, Fondazione Italiana di Leniterapia, da oltre 20 anni offre cure palliative gratuite a domicilio, sui territori di Firenze e Prato, negli hospice del territorio (strutture della USL Toscana Centro) e presso l’Ospedale di Careggi. Le équipe sanitarie e i volontari di File accompagnano chi non può guarire in un percorso di cura personalizzato, in cui vengono leniti il dolore e la sofferenza fisica, senza trascurare gli aspetti psicologici, relazionali, sociali, spirituali. E aiutano anche i familiari dei malati, orientandoli e coinvolgendoli attivamente in tutte le fasi dell’assistenza, supportandoli anche dopo la perdita del proprio caro. Per informazioni: 055 2001212 www.leniterapia.it. Maurizio Costanzo