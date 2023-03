Vicchio, donata al Comune un'opera di Giulio Rontini insieme al suo cavalletto

Vicchio (Firenze), 29 marzo 2023 - Sono esposti all'interno del palazzo comunale un olio su tela dal titolo "Verso l'alto 1" realizzato dal pittore Giulio Rontini "da Vicchio" (1925-2004) insieme al cavalletto e al bischetto originali in legno. Li ha donati al Comune la figlia dell'artista, Alessandra Rontini.



Gli argomenti presi in esame attraverso l’analisi pittorica di "Giulio da Vicchio" sono soprattutto legati alla figura umana impegnata nei propri lavori manuali tradizionali come contadini e pescatori. Un altro tema molto sentito da Giulio ovviamente è il paesaggio mugellano che ritrae in ogni sua tappa artistica evolutiva dal 1944 fino alla fine della sua carriera. Giulio ha reso noto il paese di Vicchio esponendo non solo in Italia ma anche in Europa ed in America. Dall'ottobre 2022 c'è a Vicchio un largo intitolato al pittore e su quella che fu la sua abitazione è stata apposta una targa in sua memoria.