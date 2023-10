Firenze, spettacolo al teatro Le Laudi per i dieci anni di Voa Voa!

Firenze, 10 ottobre 2023 – Voa Voa! Compie dieci anni. La Compagnia delle Seggiole e il Coro “La Martinella” del CAI di Firenze celebrano i primi dieci anni di attività dell'Associazione fiorentina Voa Voa Amici di Sofia Aps con lo spettacolo “Parole e suoni della tradizione”. Appuntamento lunedì 23 ottobre ore 21, Teatro Le Laudi di Firenze. Nel corso della serata il presidente di Voa Voa Guido De Barros consegnerà al Laboratorio di Screening neonatale del Meyer il secondo assegno per il finanziamento del primo progetto pilota in Italia di diagnosi precoce della MLD, attivo in Toscana dal 13 marzo 2023. Sarà una serata carica di emozioni forti, ma anche di gioioso intrattenimento quella promossa a scopo solidale dalla Compagnia delle Seggiole e dal Coro “La Martinella” del CAI di Firenze. Lo spettacolo si aprirà alle 21 e vedrà impegnati i bravissimi attori della Compagnia di Fabio Baronti ed i coristi diretti da Ettore Varacalli nella riscoperta delle favole di Carlo Lapucci, narratore mugellano e studioso di tradizioni popolari, abbinate a canti tipici della nostra regione, ossia le filastrocche e le canzoni che hanno reso magica la nostra infanzia e che in passato abbiamo condiviso con i nostri nonni. Ad aprire la serata sarà l'intervento di Guido De Barros, che ripercorrerà dieci anni di impegno spesi al servizio delle famiglie con minori affetti da patologie rare neuro degenerative, della sensibilizzazione del pubblico e delle istituzioni sul tema delle malattie rare, e della ricerca scientifica. È del 13 marzo scorso, infatti, l'importante notizia che ha cambiato per sempre la storia della terribile MLD (Leucodistrofia Metacromatica), ossia la patologia che il 30 dicembre del 2017 ha ucciso Sofia, la figlia dei coniugi De Barros: presso il laboratorio di Screening neonatale del Meyer di Firenze (centro diagnostico regionale) è ufficialmente partita la sperimentazione del primo test in Italia per la diagnosi precoce e salvavita della MLD, finanziato proprio dall'Associazione che porta il nome della piccola Sofia e che interessa tutti i 24 punti nascita della Toscana. Maurizio Costanzo