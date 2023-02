“Sante Donnacce!”: a Fiesole lo spettacolo per le donne vittime di violenza

La presentazione dell'iniziativa

Firenze, 28 febbraio 2023 - Riflettere, stare insieme e divertirsi. La violenza si contrasta anche così, con serietà e leggerezza. La serata di informazione e sensibilizzazione organizzata da Artemisia con il contributo di Fondazione CR Firenze, che si terrà l'8 marzo al Teatro di Fiesole, è finalizzata a facilitare le richieste di aiuto al Centro Antiviolenza e prevede: alle ore 19 talk di apertura, alle ore 20 apericena a cura di Tuscany Hall e alle ore 21 lo spettacolo teatrale comico dal titolo ‘Sante Donnacce!’ di e con Maria Cassi, accompagnata da Leonardo Brizzi al pianoforte.



Con l'intento di andare oltre le celebrazioni rituali, il talk di apertura ‘Irregolari e inopportune’ introdurrà, in pillole, alcuni temi ancora un po’ tabù negli stessi contesti di riferimento delle reti antiviolenza, affrontando pregiudizi e stereotipi radicati non solo nel sentire comune, ma anche in chi cerca di contrastarla. Sarà Monica Guerritore, attrice da sempre impegnata sui temi femminili, ad introdurre il talk con la lettura di un brano del libro di Concita De Gregorio "Un'ultima cosa", in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana, a introdurre il talk con la lettura di un brano del libro di Concita De Gregorio "Un'ultima cosa".



Come il maschile può diventare soggetto attivo nel contrasto della violenza? Come decostruire lo stereotipo della vittima? Che cos’è il maltrattamento istituzionale? Come affrontare la violenza degli adulti, uomini e donne, sui bambini e sulle bambine? Interverranno: Serena Spinelli, assessora Welfare Regione Toscana, Alessandra Nardini, assessora Pari Opportunità Regione Toscana, Dario Nardella, sindaco Città Metropolitana di Firenze, Anna Ravoni, sindaco Comune di Fiesole, Elena Baragli, presidente Artemisia, Petra Filistrucchi, vicepresidente Artemisia, Luigi Salvadori, presidente Fondazione CR Firenze, partner di Artemisia e dell’iniziativa, per Toscana Aeroporti, ente sostenitore del progetto “Per Michela” Paola e Massimo Noli, genitori di Michela Noli, vittima di femminicidio e Federico Barraco, responsabile Comunicazione Toscana Aeroporti.



A seguire sarà servita l'apericena a cura di Tuscany Hall e subito dopo il pezzo forte della serata, ovvero lo spettacolo teatrale comico dal titolo “Sante Donnacce!” testo inedito di e con Maria Cassi, con Leonardo Brizzi al pianoforte. Uno spettacolo comico che ironizza sulle donne, sugli equilibrismi che si fanno per conciliare carichi domestici e vita lavorativa, sugli stereotipi che ancora segnano il genere femminile e la vita quotidiana.



Il ricavato della serata servirà a sostenere le donne, i bambini e le bambine che affrontano i percorsi di uscita dalla violenza con Artemisia. Per prenotazioni: [email protected]