Rock contest, iscrizioni prorogate al 29 settembre

Firenze, 25 settembre 2025 - Prorogato il termine per potersi iscrivere alla 37ma edizione di Rock contest, concorso nazionale per artisti emergenti, organizzato da Controradio. E' possibile farlo fino al 29 settembre sul sito www.rockcontest.it; possono partecipare artisti under 35, senza vincoli discografici/editoriali, con tre brani originali. Verranno selezionati, da una giuria di esperti, 30 progetti che si esibiranno dal vivo a Firenze in cinque serate eliminatorie e 2 semifinali a partire dal 28 ottobre, con votazione anche del pubblico nelle fasi live.

La finale sarà il 13 dicembre: inizialmente prevista al Viper Theatre, a seguito dell'incendio che ha danneggiato il locale fiorentino si terrà alla Casa del Popolo di Grassina (Firenze). In palio 3.000 euro al primo classificato, registrazioni in studi professionali, residenze artistiche e premi speciali (Fondo Sociale Europeo/Giovanisì, Premio Enrico Greppi "Erriquez", Best Live, Ernesto De Pascale). La giuria include Coca Puma, Lamante, Emma Nolde, Whitemary, oltre a realtà discografiche tra le più affermate, agenzie di booking e sono coinvolte anche le direzioni artistiche di alcuni dei più importanti festival italiani. Il concorso valorizza la musica suonata dal vivo come vero momento di condivisione, socialità e crescita artistica.