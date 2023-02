“Quadri poetici” di Dvořák. Una rarità agli Amici della Musica

Leif Ove Andsnes

Firenze, 10 febbraio 2023 – Il pianista norvegese Leif Ove Andsnes, che dai fiordi ha conquistato il mondo della musica internazionale, arriverà sabato 11 febbraio, alle 16, al Teatro della Pergola. Sarà una delle rare occasioni per poter ascoltare dal vivo i Quadri Poetici, op. 85 di Dvořák nella sua versione integrale, mai eseguita prima d'ora in una stagione degli Amici della Musica di Firenze e molto applaudita pochi giorni fa alla prestigiosa Carnegie Hall di New York. Al New York Times, Andsnes ha detto di conoscere questo lavoro di Dvořák da quando era ragazzo, ma di averlo studiato con profondità solo durante la pandemia. In programma anche brani di Beethoven, Janáček, Vustin.

Janá ček (Pohádka, la composizione prescelta) sarà eseguito anche domenica 12 febbraio, alle 21, al Saloncino del Teatro della Pergola, dalla giovane, versatile e comunicativa violoncellista Miriam Prandi al debutto agli Amici della Musica. Sul palco con lei, il pianista Alexander Romanovsky. Il duo suonerà, inoltre, musiche di Britten e Šostakóvič.

Nato in Ucraina nel 1984, Alexander Romanovsky si è trasferito in Italia a tredici anni e ha studiato all’Accademia Pianistica di Imola con Leonid Margarius. La scuola, ereditata da Margarius, dai sommi Regina Horowitz, Felix Blumenfeld e Anton Rubinstein, è stata la solida base del percorso artistico di Romanovsky.