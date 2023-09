Premio Stenterello: da Carlo Conti a Lodo Guenzi, serata di grandi nomi

Firenze, 11 settembre 2023 – Tanti grandi nomi a Firenze per la serata di premiazione dello Stenterello Film Festival, dedicato alla commedia d’autore. Volti noti a Forte Belvedere: da Serena Dandini a Lodo Guenzi fino a Carlo Conti.

Quattro i premi alla carriera conferiti: allo sceneggiatore Ugo Chiti (che vanta nel suo palmares ben 6 David Donatello), la produttrice e regista Chiara Tilesi (candidata agli ultimi Oscar con il film “Tell it like woman” per la miglior colonna sonora), ed i presentatori Carlo Conti e Serena Dandini “che con il loro prezioso lavoro contribuiscono a sostenere e promuovere la comicità”, si legge nelle motivazioni.

Quest’anno è stato istituito il premio speciale Francesco Nuti, voluto dal Festival per omaggiare e onorare l’arte di uno degli artisti più completi nel panorama toscano amato in tutta Italia. Il premio è andato all’attore Antonio Petrocelli, tra i maggiori protagonisti di alcune delle commedie del regista toscano, oltre che amico e collega di Francesco Nuti.