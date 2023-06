Pitti Filati, il Museo del Novecento si apre alla moda

Firenze, 30 giugno 2023 – Il Museo del Novecento si apre alla moda. Quella innovativa e a tutta ricerca (soprattutto sostenibile) di Pitti Filati che oggi si è chiuso nel segno più che positivo di tanti visitatori, buyer di grandi aziende dello stile e gruppo stilistici di prestigio. Ieri sera bella festa, molto raffinata e intitlata “Linapiù Loves Japan”, nel cortile antico del Museo del Novecento per Lineapiù Italia col presidente e Ceo Alessandro Bastagli a fare gli onori di casa. Imprenditori da tutto il mondo, molti dall’Oriente, che ogni volta ammirano le collezioni di filati, stavolta per la collezione dell’inverno 2024-2025 dell’azienda di Capalle.

Tavoli candidi, elegantissimi, per la cena di gala preceduta dal cocktail e da molti scambi di saluti tra gli ospiti di Alessandro Bastagli che nel suo saluto ha voluto ricordare come quest’anno siano passati 50 anni dal suo primo viaggio in Giappone, paese amato e stimato, rappresentato ieri sera da Laudomia Pucci, nuovo console onorario del Giappone a Firenze, seduta accanto a Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine e a Antonella Mansi presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana.

Alessandro Bastagli ha invitato a questo Pitti Filati 93 quattro studenti del prestigioso Bunka Fashion College, una delle più importanti scuole di moda del mondo, che hanno reinterpretato in otto modelli esclusivi e innovativi e tutti in maglia le emozioni del kimono e che sono stati molto apprezzati dai visitatori e dai clienti di Lineapiù Italia che ha offerto agli studenti giapponesi la possibilità di sperimentare le novità dei fili di Lineapiù e di Filclass.