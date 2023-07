Pistoia Blues Festival, treno straordinario notturno per rientrare a Firenze

Firenze, 7 luglio 2023 - Per agevolare il rientro da Pistoia a Firenze dopo il concerto del Pistoia Blues Festival dell'8 luglio, quando sul palco saliranno i Baustelle, è stato previsto da Trenitalia un treno straordinario notturno. La partenza è prevista all’una di notte dalla stazione di Pistoia verso Firenze Santa Maria Novella, così da consentire di assistere al concerto senza problemi per il rientro a casa in tarda notte. Piazza del Duomo, dove si tiene il concerto, dista dalla stazione circa dieci minuti a piedi. Si tratta dunque di una opportunità in più per chi ha scelto di non prendere l'auto per andare a Pistoia.