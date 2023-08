San Lorenzo e Ferragosto, aperture straordinarie ai Musei del Bargello

Firenze, 8 agosto 2023 – Non solo stelle cadenti nelle notti più lunghe di agosto: il 10 e il 15 si passano ai Musei del Bargello, tra gli astri lucenti dell’arte italiana. Giovedì 10 agosto, giorno in cui si festeggia San Lorenzo, a cui i membri più importanti della famiglia Medici - che riposano all’interno della cripta e della sagrestia nuova delle Cappelle attigue alla Basilica di San Lorenzo - erano molto devoti, il Museo delle Cappelle Medicee sarà aperto con un orario prolungato fino alle 22:50 (dalle 8:15. Ultimo ingresso 50 minuti prima della chiusura). I visitatori, grazie alla collaborazione dell’Opera Medicea Laurenziana, potranno così ammirare i capolavori di Michelangelo e la straordinaria Cappella dei Principi, anche fuori dal consueto orario di aperura diurno e in occasioni delle celebrazioni del compatrono di Firenze. Apertura straordinaria in notturna anche in occasione del Ferragosto, giornata durante la quale il Museo delle Cappelle Medicee sarà aperto eccezionalmente dalle 8:15 alle 13:50 e dalle 19:15 alle 22:50 (Ultimo ingresso 50 minuti prima della chiusura).

Anche il Museo Nazionale del Bargello, che solitamente osserva la giornata di riposo il martedì, sarà aperto il 15 agosto dalle 08.15 alle 18.50, per permettere di godere dei capolavori di alcuni dei massimo capolavori di Donatello, Michelangelo, Andrea del Verrocchio, Giambologna e delle preziosissime collezioni custodite nel primo museo nazionale italiano. Il Museo di Palazzo Davanzati infine, antica dimora trecentesca della famiglia Davizzi, custode di importanti opere d’arte e specchio della vita domestica fiorentina a cavallo tra Medioevo e Rinascimento, recentemente riallestito, sarà aperto eccezionalmente lunedì 14 agosto (giorno di consueta chiusura al pubblico del museo) dalle 08.15 alle 13.50 e sarà regolarmente visitabile nella giornata di Ferragosto, durante la quale osserverà il consueto orario dalle 8:15 alle 13:50.