Moby Prince 3.0, a Firenze va in scena la tragedia del traghetto tra immagini e racconti

Firenze, 29 marzo 2023 - Uno spettacolo che in 70 minuti riporta alla memoria collettiva la più grande tragedia della Marina Civile Italiana, con le sue 140 vittime, della quale ricorre tra pochi giorni il 32esimo anniversario. Si intitola ‘M/T Moby Prince 3.0’ e andrà in scena a Firenze sabato 1 aprile alle ore 21 al Teatro Puccini.



Lo spettacolo di Francesco Gerardi e Marta Pettinari, con Lorenzo Satta e Alessio Zirulia, vede alla regia Federico Orsetti, regia video e sound design Fabio Fiandrini, videoproiezioni Chiara Becattini, disegno luci Davide Riccardi, responsabile tecnico Alberto Battocchi. La produzione è di Grufo e Grufo e La Nave Europa con Tng Teatro Nazionale di Genova, e con Associazione “140” Familiari Vittime Moby Prince e Associazione 10 Aprile Familiari Vittime Moby Prince Onlus. Era il 10 aprile del 1991 quando avvenne la collisione tra il traghetto della Navarma e la petroliera Agip Abruzzo nella rada di fronte al porto di Livorno. Oggi, due giovani e promettenti attori che all’epoca dei fatti non erano ancora nati si alternano sul palco nello spettacolo teatrale che racconta l’incidente dal punto di vista di chi era a bordo del Moby Prince. Per farlo, utilizza l’interazione - visiva e narrativa - tra le due componenti drammaturgiche della messa in scena in cui immagini e parole conducono lo spettatore nell’enorme buco nero che avvolge ogni aspetto della vicenda, disorientandolo fino al punto da chiedersi come tutto questo sia stato possibile.



Attraverso una serie di monologhi incrociati, frutto di un lavoro di ricerca e scrittura durato quasi due anni, a parlare sono vite comuni, ricordi dei testimoni, documenti, sentenze. Le immagini, invece, sono il risultato di drammaturgia visiva, video motion design ed elaborazione di archivio audiovisivo. Un atto unico che non racconta solo le vicende umane, ma si addentra nelle contraddizioni della fase processuale, nelle tante lacune emerse nella ricostruzione dell’incidente e negli interrogativi aperti dalla recente Commissione Parlamentare d’Inchiesta, i cui risultati hanno smentito clamorosamente le verità acquisite finora e hanno determinato l’Istituzione di una seconda Commissione che ha da poco concluso il suo lavoro.



M/T Moby Prince è stato rappresentato per la prima volta il 28 ottobre 2006 al Teatro Goldoni di Livorno e successivamente nei principali teatri italiani tra cui il Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa, il Teatro Stabile di Torino, l’Arena del Sole di Bologna. Oggi, viene riproposto in un nuovo allestimento 3.0 realizzato in collaborazione con Teatro Nazionale di Genova. Biglietti: posto unico numerato 15 euro (esclusi diritti di prevendita). La biglietteria del teatro Puccini è aperta giovedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli, biglietti online su www.ticketone.it.