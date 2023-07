Miss Italia, le selezioni regionali: a Calenzano vince Debora Sarti

Calenzano (Firenze), 14 luglio 2023 – Debora Sarti di Casalguidi (Pistoia) è la nuova Miss Parco la Ragnaia Calenzano 2023. La concorrente casalina prevale sul gruppo delle altre 20 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana e ipoteca la sua partecipazione alla semifinale regionale in programma domenica 6 agosto.

La manifestazione di cena spettacolo organizzata dalla direzione del ristorante Parco la Ragnaia, appuntamento ultradecennale con le selezioni del concorso, anche in questa occasione ha registrato il tutto esaurito. La giuria della serata era presieduta da Antonio Vannuccini, ex dirigente Asl, segretario Marco Fratini, titolare di Fratini Traslochi.

Ecco i risultati della serata: 1a classificata (Miss Parco La Ragnaia Calenzano 2023) Debora Sarti di Casalguidi, 26 anni, commessa; 2a classificata (Miss Rocchetta Bellezza) Noemi Farina, di Greve in Chianti (Firenze), 20 anni, studentessa universitaria; 3a classificata (Miss Framesi) Marina Frisenna, di Montespertoli (Firenze), 29 anni, 4a classificata (Miss Quarta Classificata) Martina Sbragi, di Arezzo, 23 anni, studentessa universitaria; 5a classificata (Miss Quinta Classificata) Aurora Bonanno, di Monsummano Terme (Pistoia), 21 anni, insegnante di danza; 6a classificata (Miss Sesta Classificata) Sara Razzano, di Carmignano (Prato), 25 anni, benzinaia e studentessa universitaria.

La prima classificata è stata premiata da Malina Becheroni, titolare del ristorante Parco la Ragnaia, e da Marco Fratini titolare della Fratini Trasporti e ha ricevuto da Filippo Lauri della gioielleria Elle Ti Elle di Firenze il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna, omaggi da parte di Ottica Fabbri e di Alessi Pelletteria. Le sei vincitrici delle fasce hanno ricevuto un omaggio di Alessi Pelletteria. La serata è stata condotta da Gaetano Gennai che nel momento del conteggio delle schede ha coinvolto il pubblico presente con giochi e cabaret, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Framesi da Riccardo Fabiani del salone Polverenera di Prato e da Alessandro Zapparata e Vincenzo Borzacchiello in rappresentanza dell'Accademia Polverini di Firenze. L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme, responsabile del concorso per la Toscana con la collaborazione di Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli e di Stefano Petruzzi per la collaborazione al concorso da parte dell'agenzia Vegastar di Pistoia.