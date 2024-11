Mezzo agricolo in fiamme, inagibile l’annesso dove era parcheggiato

Palaia (Pisa), 16 novembre 2024 – Un mezzo agricolo ha preso fuoco in via Nuova nella frazione di Montacchita nel comune di Palaia (Pisa). Il mezzo era parcheggiato all’interno di un annesso agricolo di due piani. All'arrivo sul posto, due squadre dei vigili del fuoco, con quattro mezzi antincendio, hanno prontamente estinto le fiamme. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. L’edificio è stato reso inagibile. Cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri che indagano.