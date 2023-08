Memoriale delle Deportazioni, visite guidate ad agosto

Firenze, 3 agosto 2023 - Nel mese di agosto sono in programma, su prenotazione, visite guidate al Memoriale delle Deportazioni, che ospita al suo interno anche il Memoriale italiano di Auschwitz, l’opera esposta originariamente nel Block 21 di Auschwitz ed ora allestita nell’Ex3 (piazza Bartali/viale Giannotti 81-85, nel quartiere di Gavinana). Sarà possibile prenotare una visita guidata domani e, poi, il 5, 7 e 11 agosto, sempre alle 10 e alle 11.30. Il Memoriale resterà poi chiuso al pubblico dal 12 al 31 agosto, per riaprire a settembre nelle mattine di venerdì, sabato, domenica e lunedì mattina, con visite sempre alle 10 e alle 11.30. Inoltre la domenica metropolitana del 3 settembre sarà visitabile su prenotazione dalle 15 alle 18. “Lo scorso 25 luglio il Memoriale ha riaperto le porte alla cittadinanza in un ambiente completamente trasformato e valorizzato dalla significativa parte didattica – ha ricordato l’assessora alla cultura della memoria Maria Federica Giuliani - attorno ad aesso è stato costruito un percorso museologico didattico e di grande impatto emotivo che prepara il visitatore a capire quegli anni e quei fatti. Perché ancora occorre far memoria, oggi più che mai”. L’ingresso e le visite guidate (a cura di Mus.E, agenzia in house del Comune di Firenze) sono gratuite, la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 055-2768224, [email protected]