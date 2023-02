Marco Masini chiude il suo tour a Firenze

Marco Masini

Firenze, 16 febbraio 2023 – Per gli amanti di Marco Masini la data da segnare sul calendario è quella del 19 luglio: l'artista sarà in concerto in piazza della Santissima Annunziata, ospite del Musart Festival 2023. E' la data di chiusura del suo tour nazionale 'T'innamorerai di noi - Oltre 30 anni insieme': come è stato spiegato dagli organizzatori si preannuncia “una serata ricca sorprese, tra cui l'anteprima di un inedito che sarà contenuto nel nuovo progetto discografico, attualmente in lavorazione". 'T'innamorerai di noi - Oltre 30 anni insieme', si ricorda, è il tour nato dall'esigenza di Marco Masini di ringraziare il proprio pubblico per questi anni trascorsi innamorati gli uni degli altri, e per incontrare ancora una volta i suoi fan, che l'hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera.

Il tour è prodotto e organizzato da Concerto Music e Momy Records in collaborazione con Friends & Partners. Il concerto di Marco Masini va ad aggiungersi ai già annunciati live di Roberto Bolle (15 luglio), Antonello Venditti e Francesco De Gregori (17 luglio), Drusilla Foer (20 luglio) Paolo Conte (21 luglio), Madame (lunedì 24 luglio) e Stewart Copeland (25 luglio, con il progetto Police Deranged for Orchestra), tutti in piazza della Santissima Annunziata a Firenze per Musart Festival.

Nic.Gra.