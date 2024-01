Loggia Isozaki, Architetti Firenze: “Sangiuliano ha fatto chiarezza? A noi non ha risposto"

Firenze, 24 gennaio 2024 - “Quando il ministro Sangiuliano afferma di aver fatto chiarezza sulla vicenda della loggia Isozaki a cosa si riferisce? Il nostro Ordine è ancora in attesa di avere delle risposte alla lettera di richiesta chiarimenti sulla vicenda della loggia Isozaki, inviata a fine novembre al ministro Gennaro Sangiuliano ed al sottosegretario di Stato Vittorio Sgarbi, e sottoscritta, oltre che dalla Fondazione Architetti Firenze e dalla Fondazione Giovanni Michelucci, da altri 94 Ordini degli Architetti italiani”.

E' quanto afferma il presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze Andrea Crociani. “Nella lettera – precisa Crociani - chiedevamo al ministro di fare chiarezza, in maniera definitiva, sia sull’esito della vicenda concorsuale, che aveva visto come vincitore l’architetto Isozaki, sia in merito all’ipotesi apparsa sulla stampa di una nuova e diversa soluzione per l’uscita degli Uffizi su piazza del Grano”.

Il presidente Crociani ricorda che la lettera si conclude "chiedendo al ministro di comprendere - nel caso di annullamento dell'esito di un concorso internazionale, pur non condividendo questa scelta ad oggi priva di giustificazioni – come mai non fosse stato ritenuto opportuno procedere con un nuovo concorso, ribadendo la centralità della procedura concorsuale in grado di assicurare la necessaria trasparenza, rispettando i principi della concorrenza e garantendo una selezione equa dei progettisti. Ci siamo messi a disposizione, come scritto, per 'collaborare attivamente e garantire che la progettazione della nuova soluzione per l’uscita degli Uffizi sia svolta nel rispetto delle migliori pratiche e degli interessi culturali del nostro Paese'. Ma ad oggi non abbiamo ricevuto risposte”.