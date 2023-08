Quale futuro per la loggia Isozaki? Sgarbi Nardella, l’incontro: “Soluzione rapida”

Firenze, 29 agosto 2023 – Una riunione, a Palazzo Vecchio, per parlare del destino della loggia disegnata da Arata Isozaki come nuova uscita degli Uffizi a Firenze.

È stato il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi a rivelare dell'incontro a cui erano presenti anche il sindaco Dario Nardella, la soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Firenze Antonella Ranaldi e un delegato del direttore degli Uffizi Eike Schmidt.

"La riunione - spiega Sgarbi - è servita a indicare le linee guida per un progetto che semplifichi l'uscita dagli Uffizi, nell'attesa che il Consiglio superiore dei beni Culturali si esprima sul progetto di Isozaki".

La struttura in acciaio e pietra ideata da Isozaki, insieme ad Andrea Maffei, che Sgarbi ha, si ricorda nella nota, ribattezzato "pensilina", è del 1998, quando l'architetto giapponese vinse il concorso di progettazione bandito dal ministero dei Beni culturali allora guidato da Dario Franceschini, nell'ambito del piano strategico 'Grandi progetti beni culturali'.

Il progetto Isozaki, si rileva ancora nella nota, prevede una spesa di 12 milioni di euro. Nardella ha definito l'incontro “molto utile e approfondito. Ringrazio Sgarbi per essere venuto a Palazzo Vecchio”.

"Anche se io ho sempre preferito il progetto di Isozaki, grande architetto che vincitore del concorso internazionale per l'uscita degli Uffizi, prendo atto della volontà del ministero della Cultura e confermo che ci impegniamo a collaborare per trovare una soluzione rapida e all'altezza dell'importanza di quel luogo e di quella piazza, in modo da completare i lavori di un cantiere che è lì da due decenni, con due ingombranti gru”, ha aggiunto il sindaco.