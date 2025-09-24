L’inglese si impara al museo in partenza un nuovo ciclo di Mus.English

Anche per questo anno scolastico i Musei Civici Fiorentini, Palazzo Medici Riccardi e Fondazione MUS.E presentano il programma di MUS.English, volto a offrire un apprendimento della lingua inglese intriso di storia e bellezza. Dopo il successo degli scorsi anni, è quindi previsto un calendario di appuntamenti che si svilupperà in tre cicli, sempre con insegnanti madrelingua. Dopo il ciclo a Palazzo Medici Riccardi (dall’11 ottobre al 20 dicembre 2025), si riparte al Museo di Palazzo Vecchio (dal 9 gennaio al 14 marzo 2026) per concludere in primavera al Museo Novecento (dal 20 marzo al 13 giugno 2026). Ogni ciclo comprende dieci incontri che permettono di approfondire regole e vocaboli della lingua inglese nell’intreccio con le opere e le sale dei diversi musei. Le collezioni civiche saranno infatti gli stimoli e gli strumenti per un apprendimento della lingua assolutamente inedito e coinvolgente, grazie a dialoghi e attività specificatamente progettati al fine di favorire un avvicinamento efficace alla lingua ma anche ai temi, ai linguaggi e ai protagonisti dell’arte, dal Rinascimento ai giorni nostri. Sarà proprio il patrimonio culturale la materia su cui saranno impostate le lezioni, che consentiranno di acquisire conoscenza e padronanza dell’inglese secondo una struttura rigorosa sul piano didattico ma decisamente creativa, interattiva e originale per quanto attiene all’approccio.L’interdisciplinarietà è infatti la linea guida della proposta, offrendo l’opportunità di associare l’apprendimento della lingua inglese a un’esperienza unica, estetica e piacevole al tempo stesso.