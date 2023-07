L’eroismo civile del “Quarto Uomo”

Firenze, 26 luglio 2023 – “Stavo cercando una storia toscana da mettere in musica, come avevo già fatto in America. Dopo aver ascoltato quella drammatica e straziante di questi giovani e del loro incredibile coraggio, mi sono subito chiesto cosa avrei fatto, o cosa avrebbe fatto chiunque altro, di fronte alla stessa scelta? Salvare se stessi o salvare gli altri? Ragazzi che avevano solo 20 e 22 anni e tutto davanti a loro, le loro vite, i sogni. La musica offre la possibilità di creare questo tipo di emozioni intense quando le parole non sono più sufficienti. Questa storia mi ha toccato il cuore, anche per motivi di storia personale, e ho subito sentito il bisogno di fare qualcosa. Credo sia infatti necessario ricordare quegli avvenimenti proprio per non dover mai tornare a riviverli". Debutto alla grande de “Il quarto uomo”, opera lirica dedicata all’eroismo civile, firmato da Hershey Felder compositore, librettista e direttore d'orchestra. In scena al Teatro Romano di Fiesole per assistere alla vera storia degli Eroi di Fiesole, cioè i tre carabinieri - Vittorio Marandola, Fulvio Sbarretti, Alberto La Rocca - che nell’agosto 1944 hanno dato la loro vita contro i nazisti per salvare dieci civili italiani, proprio alla Buca delle Fate nell'area archelogica del Teatro Romano, luogo del dramma, dove si nascosero prima di consegnarsi alle forze nemiche. Ma anche alla storia dell’unico sopravvissuto alla vicenda, Francesco Naclerio.

I retroscena della storia sono stati resi noti per la prima volta dalla figlia di Naclerio, Luciana, presente alla serata. E' una storia di vita che richiama anche quella dell’autore, che ha all'attivo oltre seimila esibizioni live e nei teatri più famosi del mondo. Lo stesso Felder - sul podio - di origine ebraiche, è discendente di ungheresi e polacchi arrestati e deportati ad Auschwitz. Un grande successo sia per il protagonista nel ruolo del carabiniere Francesco Naclerio, Nathan Gunn star internazionale e anche per Gianna Corbisiero nel personaggio della moglie di Naclerio e famosa nel mondo. Applausi al cast a cominciare da quelli della sindaca di Fiesole anche per Davide Piva, Joseph Dahdah e Francesco Venuti, e Xenia Tziouvaras nel ruolo della figlia di Naclerio, Luciana.

Un'opera nuova che racconta la vita, per non dimenticare.