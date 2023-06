“Le panchine in Santo Spirito? Le avrei disposte in modo diverso”

Firenze, 23 giugno 2023 – Le panchine, temporanee, posizionate in piazza Santo Spirito hanno creato molte polemiche. In particolare da parte dei residenti che avevano chiesto la rimozione. Questo sia perché non piacevano dal punto di vista estetico sia perché ritenute non in linea con lo stile della piazza. Sul tema è intervenuta anche la soprintendente di Firenze Antonella Ranaldi.

"Se le sedute temporanee", ha detto Ranaldi, "fossero state disposte in modo più coerente col disegno della piazza, avrei preferito. Comunque, si tratta di panchine temporanee. Servono perché c'è la possibilità di godersi una bella piazza dove c'è il verde. E' un'opportunità".

I residenti avevano detto che “le panchine in piazza Santo Spirito non c'entrano niente con il disegno urbanistico-architettonico della piazza, e questo basterebbe per rimuoverle": era stata inviata una lettera al sindaco di Firenze Nardella, al ministro Sangiuliano, al sottosegretario Sgarbi.

Niccolò Gramigni