La storica bottega artigiana Scarpelli Mosaici riceve il fiorino d'oro

Firenze, 24 giugno 2023 - Fiorino d'oro a Scarpelli Mosaici, storica bottega artigiana fiorentina dove si realizzano opere con la tecnica, tutta fiorentina, del commesso a pietre dure. Il fiorino d'oro è stato consegnato ieri sera alla presenza delle autorità cittadine. Il sindaco Dario Nardella ha ringraziato Confartigianato Firenze per aver contribuito a far conoscere l'artigianato autentico, mentre Angela Caputi ha dedicato il fiorino agli artigiani. "Riceviamo questa onorificenza con tanto orgoglio e la dedichiamo a nostro padre ma anche ai nostri dipendenti", afferma Catia Scarpelli, titolare della bottega. Confartigianato Firenze con il presidente Alessandro Vittorio Sorani esprime "grande soddisfazione per questa onorificenza prestigiosa: per il terzo anno un artigiano di Confartigianato viene premiato. Questo dimostra che il nostro lavoro di promozione dell'artigianato autentico fa bene, agli artigiani e alla città".