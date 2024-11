La Fondazione Rosselli al dibattito su riviste e opinione pubblica

Firenze, 25 novembre 2024 – Il ruolo delle riviste nella formazione dell'opinione pubblica è il tema che sarà affrontato il 26 novembre a Roma, alla sala Matteotti di Palazzo Theodoli della Camera dei Deputati. L'evento, che si svolgerà dalle 10 alle 18, è diviso in due sessioni: in quella mattutina a introdurre sarà il presidente del Coordinamento delle Riviste Italiane di Cultura (Cric) Valdo Spini. Nel pomeriggio interverrà la vicepresidente della Camera Anna Ascani. Intervengono, trattando dell’esperienza di numerose riviste, Cesare Pinelli che ha coordinato l’iniziativa, Guido Melis, Giancarlo Monina, Albertina Vittoria, Laura Ciglioni, Michele Marchi, Giovanni Scirocco, Paolo Carusi, Paola Stelliferi e Andrea Sangiovanni. “Quella del secondo dopoguerra – sottolinea Spini - è stata una stagione particolarmente feconda per la le riviste italiane che hanno dato un grande contributo alla ricostruzione non solo culturale, ma anche politica e morale del Paese. Un esempio importante è la rivista Il ponte di Piero Calamandrei il cui primo numero è datato significativamente aprile 1945 di 'politica e letteratura'. Quella delle riviste di cultura nel secondo dopoguerra è stata un’esperienza emblematica di positivo rapporto fra le due realtà. Viceversa senza cultura la politica si atrofizza. In un contesto così diverso come quello odierno, le riviste di cultura devono continuare ad assolvere a questo ruolo di ponte”.