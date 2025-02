“In sogno”: Patrizia Bacarelli espone alle Giubbe Rosse

Firenze, 10 febbraio 2025 – Lunedì prossimo, a partire dalle 17, lo storico Caffé Le Giubbe Rosse inaugurerà la mostra “In sogno” di Patrizia Bacarelli, pittrice di lungo corso che, come ha scritto la critica d'arte Eleonora d’Aquino, “raccoglie i miracoli del visibile, esalta il profumo della terra, il riverbero del sole, i colori di una natura amata ed ammirata nella sua completezza e totalità. Immergendoci nei suoi paesaggi percepiamo il tempo e il linguaggio come gabbie illusorie per la mente e comprendiamo il ciclo eterno e meraviglioso della natura”. L’esposizione, parte integrante della rassegna dedicata alle Arti visive organizzata dal locale fiorentino, prende il posto della precedente mostra “San Frediano 1976”, di Giovanni Fanetti, inaugurata lo scorso dicembre alla presenza, tra gli altri, dello storico Tomaso Montanari. Bacarelli, già nota per la propria ricerca artistica incentrata sulla rappresentazione del paesaggio, riceve l’elogio anche del presidente della Regione Eugenio Giani, che ne sottolinea il talento: “La forza della natura… sensibilità e tecnica esaltano la creatività, traducendo nell’immagine emozioni e suggestioni”.

All'inaugurazione interverranno il giornalista Jacopo Chiostri, Eleonora D'Aquino, la poetessa Giusy Frisina e Maria Cristina Galletti, curatrice della mostra. Questa nuova collezione si preannuncia ricca di suggestioni cromatiche e visioni oniriche e intende confermare la vocazione del Caffè fiorentino ad essere non soltanto un luogo di incontro e dialogo, ma anche un punto di riferimento per le iniziative culturali della città. L’apertura al pubblico di “In sogno” sarà un’occasione per immergersi nelle tele di una pittrice che, attraverso il suo sguardo attento, accende i riflettori sulla meraviglia del mondo naturale. Caterina Ceccuti