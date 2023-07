In poesia l'autobiografia delle nostre estati

Firenze, 19 luglio 2023 - Alcune stagioni precise hanno un'incidenza sulla nostra crescita e sulle consapevolezze della nostra vita. Maria Paola Canozzi, che vive tra Firenze e la Lunigiana, ha affidato alla sua 'Autobiografia estiva' (ed. Gazebo) la sua riflessione a riguardo, compiuta in versi e dedicata “a chi si impegna per lasciare sul pianeta un'impronta leggera”. C'è una selezione fatta dalla memoria che alla fine ci parla molto più di quanto vorremmo credere, quasi un anticorpo al tratto compulsivo che ha assunto l'intelligenza, mentre invece, il cervello riposato, ricomincia ad avere idee anche se non richieste. “L'estate è come l'amore / ti piace e ti fa soffrire / vai in cerca di bellezza e di gioia / finché l'occhio non ti cade su qualcosa di imprevisto / e ti ritrovi faccia a faccia / con la solitudine del dolore”. Dall'infanzia all'adolescenza all'età adulta c'è però come un appuntamento che assomiglia tanto a una fioritura, nonostante l'arrivo del caldo, “questo nebulizzatore dei pensieri / questa condensa di vitalità”. Michele Brancale