Il 21 novembre al Teatro Puccini, 'La prova'

Firenze, 19 novembre 2024 – Il 21 novembre al Teatro Puccini di Firenze torna 'La prova' di Bruno Fornasari. Si tratta, si legge in una nota, “di una commedia sfrontata e spiazzante che, partendo dalle rivendicazioni del movimento #metoo, prova a riflettere sulla discriminazione di genere”. L'inizio dello spettacolo è in programma alle ore 21. Il giorno successivo, sempre alle ore 21, Stefano Fresi porta in scena 'Dioggene', uno spettacolo che passa dal Medioevo all'attualità, indagando l'animo umano di ieri e di oggi. Il 22 novembre, alle 21.30, al Laboratorio Puccini è in programma un racconto su Livorno, Modigliani e 'lo scherzo del secolo' dell'estate 1984: 'Trovata una sega!' è un monologo scritto, diretto e interpretato da Antonello Taurino.