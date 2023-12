Galleria dell’Accademia, boom di visitatori nel ponte dell'Immacolata

Firenze, 11 dicembre 2023 - Circa 15mila visitatori in tre giorni. Continuano ad aumentare, nel mese di dicembre, gli ingressi alla Galleria dell'Accademia di Firenze che avvicina sempre più, giorno dopo giorno, il record dei 2 milioni di visitatori nel 2023. Tante le prenotazioni in questo periodo natalizio che continuano ad arrivare. Ad attirare i visitatori le collezioni della "casa del David" e la prima grande mostra in Europa dedicata a Pier Francesco Foschi. Ben 38.533 sono stati i biglietti staccati all'ingresso nei primi dieci giorni di dicembre. Il 55% in più rispetto ai primi dieci giorni del 2019 con un picco di visitatori nel fine settimana del ponte dell'Immacolata. Un bilancio totale, in tre giorni, di 14.563 visitatori con fiorentini e turisti che hanno scelto di ammirare il David e i Prigioni di Michelangelo, la Gipsoteca e i capolavori della Sala del Colosso apprezzando così ancora di più i recenti lavori di ammodernamento del museo. Numeri che stanno spingendo il Museo Fiorentino verso il traguardo dei 2 milioni di visitatori all'anno. Un record mai raggiunto prima che si avvicina settimana dopo settimana. La Galleria dell'Accademia di Firenze già nel mese di ottobre ha superato il numero di visitatori del 2019 e ad oggi è a poco meno di 100mila visitatori dal traguardo. "Questi dati - commenta il direttore della Galleria dell'Accademia, Cecilie Hollberg - sono la conferma che stiamo lavorando bene. Fiorentini e turisti apprezzano gli enormi sforzi fatti in questi anni per rendere il museo sempre più accogliente e moderno, così il 2023 è già un anno da record nonostante manchino ancora alcune settimane alla fine dell'anno. Abbiamo superato il milione e novecentomila visitatori e siamo fiduciosi di poter festeggiare il Natale con il due milionesimo visitatore all'interno del nostro Museo". Proprio in occasione delle vacanze natalizie la Galleria dell'Accademia di Firenze domenica 24 e 31 dicembre sarà aperta dalle 8,15 alle 18 , con ultimo ingresso alle ore 17,30. I visitatori potranno scoprire la prima monografica in Europa dedicata a Pier Francesco Foschi con oltre quaranta opere autografe del grande pittore manierista. Il percorso espositivo si sviluppa in cinque sezioni che consentono di approfondire l'arte pittorica di Foschi a partire dalla formazione con il suo maestro, Andrea del Sarto fino alle commissioni di grandi pale d’altare e ai numerosi ritratti, genere in cui ottenne notevole successo. Come sempre è possibile prenotare la visita direttamente dal sito della Galleria dell'Accademia di Firenze https://www.galleriaaccademiafirenze.it/visita/# oppure telefonando a Firenze Musei allo 055 294883.

