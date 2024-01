Galleria Accademia Firenze, nel 2023 oltre 2 milioni di visitatori

Firenze, 11 gennaio 2024 - Oltre due milioni di visitatori nel 2023 alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Un "record" per il museo che custodisce, tra le altre preziose opere, il David di Michelangelo. Per la precisione sono stati 2.013.974 gli ingressi al 31 dicembre scorso, con un aumento del 41% rispetto al 2022. Lo rende noto la stessa Galleria spiegando che il "trend in crescita" sta "continuando anche nei primi giorni del 2024 con un ulteriore 19% in più di visitatori, in questi dieci giorni di gennaio, rispetto allo stesso periodo del 2023 e trasmette ottimismo per il nuovo anno". "Questi dati - commenta la direttrice della Galleria dell'Accademia, Cecilie Hollberg - testimoniano i miglioramenti fatti in questi anni per rendere il museo un luogo sempre più accogliente e moderno. Con le nuove sale la visita è notevolmente diversa e anche all'esterno abbiamo ridotto le attese e le lunghe code. Se il 2023 è stato così positivo non possiamo che essere orgogliosi delle scelte fatte. Invitiamo a venire a visitare la Galleria dell'Accademia di Firenze, in particolare in questo periodo dell'anno lontano dalle feste e dai grandi flussi turistici, per godere dei nostri capolavori e della bellezza". A fare da traino oltre alle opere del museo fiorentino con il David e la Galleria dei Prigioni in testa, "la Gipsoteca completamente rinnovata, la nuova Sala del Colosso e le altre collezioni di fondi oro e strumenti musicali - si spiega dal museo -. Senza dimenticare la prima grande mostra monografica in Europa dedicata a Pier Francesco Foschi (1502-1567), pittore fiorentino con oltre quaranta opere autografe del grande manierista. Tantissimi i biglietti staccati dall'inaugurazione della mostra ad oggi con percentuali che superano del 50% lo stesso periodo nel 2019".