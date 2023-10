Galleria dell'Accademia a Firenze, nel 2023 già 1,7 milioni di visitatori

Firenze, 24 ottobre 2023 - La Galleria dell'Accademia di Firenze già nel mese di ottobre ha superato il numero di visitatori del 2019: da inizio anno sono stati oltre 1 milione e 725mila. Il 2023 per il museo fiorentino si preannuncia un anno da record, con un più 20% rispetto al 2022 e anche superiore rispetto al 2019 periodo di maggior afflusso turistico prima della pandemia: 4 anni fa erano stati 1.704.451 a varcare la soglia del museo per ammirare il David di Michelangelo, la Gipsoteca, la Sala del Colosso, la collezione di fondi oro e le sale con la collezione di preziosi strumenti musicali. "Se il 2022 con la fine di importanti lavori strutturali ha cambiato il volto del museo rendendolo un luogo più accogliente e moderno, il 2023 - si spiega ancora dal museo - ha premiato il lavoro svolto dal team della Galleria con un numero di ingressi che non è mai stato così alto prima d'ora. "Possiamo dirci soddisfatti del lavoro svolto in questi anni - commenta il direttore Cecilie Hollberg -. La crescita del numero di visitatori dimostra che siamo riusciti a far diventare la Galleria dell'Accademia veramente un museo del XXI secolo. Siamo felici nell'osservare le tante famiglie e i giovani che riempiono le nostre sale per ammirare capolavori spesso ignorati in precedenza perché sotto una luce che non li valorizzava, mentre oggi appaiono completamente rinnovati da un allestimento che ne migliora la fruibilità e la lettura. Il nostro impegno va di pari passo con la ricerca scientifica e l'attenzione alla sicurezza e alla conservazione dei capolavori che custodiamo. La prossima mostra dedicata a Pier Francesco Foschi richiamerà ancora di più fiorentini e visitatori pronti ad ammirare dal 28 novembre, oltre quaranta capolavori mai esposti prima d'ora insieme".