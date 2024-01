Fuoco, acqua, terra e aria: il concerto ecologista dei Brooklyn Rider agli Amici della Musica di Firenze

Firenze, 18 gennaio 2024 – Fuoco, acqua, terra e aria. Con “The 4 Elements”, il quartetto americano Brooklyn Rider, acclamato da Strings come “il futuro della musica da camera”, porta in concerto, agli Amici della Musica di Firenze, il tema del riscaldamento globale e della distruzione del nostro pianeta.

In programma, domenica 21, alle 21, al Teatro Niccolini, quattro opere della letteratura per quartetto d’archi degli ultimi cento anni che simboleggiano gli elementi, affiancate da nuovi lavori di Akshaya Avril Tucker, Conrad Tao, Dan Trueman e Andreia Pinto Correia. Il nome Brooklyn Rider si ispira al gruppo di artisti The Blue Rider, che pubblicava un almanacco eclettico di opere d’arte, saggi e musica come testimonianza del proprio tempo, offrendo una prospettiva per il futuro e un’apertura verso tradizioni artistiche ed estetiche diverse. Sarà però il pianista Lucas Debargue a dare inizio, sabato 20 alle 16, alla Pergola, al tris di concerti che gli Amici della Musica presentano questa settimana. Il dono straordinario di Debargue, la sua visione artistica e la sua libertà creativa si sono distinte al punto tale da valergli il prestigioso Premio dell’Associazione dei Critici di Mosca. Musiche di Bach, Beethoven Chopin e Medtner. Lunedì 22, alle 21, al Conservatorio Cherubini, di scena il Quartetto Klimt. Costituitosi nel 1995 alla Scuola di Musica di Fiesole l’ensemble è considerato uno dei più longevi e interessanti. Protagonisti Schubert Adagio e Rondò Concertante in fa maggiore, D. 487, Brahms, Quartetto n. 3 in do minore, op. 60, e Strauss, Quartetto in do minore, op. 13.