Alla Fondazione Rosselli il saggio sullo 'svanimento' di Carlo Cafiero

Firenze, 23 settembre 2025 - Il 25 settembre alle 17 alla Fondazione Rosselli in via degli Alfani 101/r a Firenze sarà presentato il saggio “Svanire d’amore e d’ideale: inchiesta storica sullo svanimento di Carlo Cafiero” con gli interventi di Lorenza Foschini, Michele Finelli e Valdo Spini: sarà presente l'autore Valerio Lisi. “Il libro – spiega Lisi - ripercorre la vita dell’anarchico ottocentesco Carlo Cafiero attraverso l’amore non corrisposto per Anna Kuliscioff: sullo sfondo vi è anche la città di Firenze che costituì una tappa dirimente per entrambi.

Infatti Cafiero vi visse dal 1867 al dicembre 1869 quando decise di abbandonare l’ovattato impiego presso l’ambasciata belga per abbracciare gli ideali anarchici, a cui consacrò la sua esistenza fino a perdere la ragione; la Kuliscioff conobbe il carcere dal 2 ottobre 1878 al gennaio 1880, dopo un processo in cui rivendicò con orgoglio e determinazione i suoi ideali socialisti consegnandola alla storia”. L'evento, a ingresso libero, è organizzato dalla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli in collaborazione con la Fondazione Anna Kuliscioff.

Nel frattempo ieri si è svolto sempre alla Fondazione Rosselli la presentazione del libro di Federico Forano “Una democrazia senza popolo. Astensionismo e deriva plebiscitaria nell'Italia contemporanea” (Bollati Boringhieri, 2025). “Fornaro, uno dei maggiori esperti di vicende elettorali nell'ambito politico, affronta direttamente il tema del disincanto democratico in una generale disaffezione alla politica che è estremamente pericolosa ai fini del rafforzamento della democrazia – ha dichiarato Spini -. In questo senso segnala la crisi di rappresentatività dei partiti come il terreno su cui intervenire per evitare la crisi della democrazia stessa”. “Nelle ultime elezioni europee – ha concluso Spini – per la prima volta la percentuale dei votanti è scesa sotto il 50%, qualcosa di inaccettabile vista la posta in gioco in queste elezioni”.