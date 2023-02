Firenze, torna in scena “La Commedia Necessaria”

La locandina

Firenze, 22 febbraio 2023 - Dopo gli anni della pandemia il regista Filippo Frittelli guarda e invita ad una rinascita riportando in scena il suo primo spettacolo La Commedia Necessaria come a ricercare il più autentico motivo del fare arte.

UnderweARTheatre presenta questo grande ritorno il 25 febbraio alle ore 21.35 e il 26 febbraio alle ore 16, in scena al teatro il Progresso di via Vittorio Emanuele II, 135 a Firenze. Da un’idea di Lorenzo Frittelli, testo e regia di Filippo Frittelli, scenografia e costumi di Ludovica Rio, Matilde Echoiffier. Staff tecnico, Lorenzo Latini, Matilde Echoiffier, inetrpreti Filippo Frittelli, Federico Tassini, Giorgia Stornanti, Ludovica Rio. Proprio con quest'opera Frittelli iniziò il suo percorso nel teatro dopo la scomparsa del fratello Lorenzo, giovanissimo artista e autore di un testo ritrovato in un cassetto, messo in scena la prima volta 15 anni fa e oggi, dopo molte esperienze e progetti con la compagnia underweARTheatre, Frittelli dimostra che il teatro e questo spettacolo sono ancora un bisogno, lo strumento di qualcosa che va espresso in uno spazio per colmare un'assenza ed ampliarsi come risposta alle molteplici voci e domande del tempo. La Commedia Necessaria è proprio il rumore del cassetto che si riapre per tornare alle radici, un gesto che rimanda allo scontro del passato con il presente, di un personale che si fa costruzione metateatrale coinvolgendo nuovi protagonisti e il pubblico, uno scontro generazionale nel rapporto tra un maestro e un allievo e culturale nel modo di rivelarsi di piccoli dettagli verso la loro amplificazione.

Frittelli autore diventa F, personaggio che autodenuncia l'ambiguità della sua vita tra il palco e il posto da impiegato e tra l'arrivare e l'essere verso e contro L, amato opposto e contrario con cui condividere un viaggio alla conquista del futuro e per la naturale ed eterna condizione di espansione di tutte le cose: “Non la trovate noiosa un’abitazione che non cresce?” (Lady Macbeth, Shakespeare). Sabato 25 Febbraio alle ore 18 la presentazione dello spettacolo con retrospettiva sul lavoro della compagnia, partecipano oltre al regista e agli attori Daniela Tamborino (performer), Stavros Polykratis (storico della filosofia), nel foyer del Teatro il Progresso. In controcanto ai personaggi maschili sono due spiriti femminili nelle personificazioni del teatro come una stanca signora di cartapesta su cui avanza quella del cinema sfavillante e arrivista per una spassosa riflessione sul cambiamento e i linguaggi. Lo spettacolo in tre atti guarda al destino e all'ambizione con 9 quadri in cui tutti i protagonisti si feriscono, si subiscono e si provocano per svelare la loro passione e in fondo i più diversi legami d'amore. La commedia si fa dunque necessaria come elemento di riflessione di tutte le cose, come se ambizioni, dolori, frustrazioni e successi potessero vivere e trovare la loro innaturale armonia solo in scena che non è mai scena della vita.

"Compiendo 50 anni – spiega Filippo Frittelli – quest’anno ho sentito l’esigenza di tornare all’inizio, per una nuova ripartenza; la Commedia Necessaria è stato il mio primo spettacolo da regista e da attore protagonista. Portata in giro in lungo e largo, stipando la mia vecchia Punto con tutta la scenografia mi ha consentito di approdare al teatro, a trent’anni, come si approda sull’isola che non c’è, senza intenzioni, senza nessun timore e senza pregiudizio, solo sorretto da uno spirito indomabile di avventura corroborato dalle relazioni (di amicizia e lavoro) nuove in cui mi immergevo, in primis con Lorenzo Berti, L della prima serie. Questo spettacolo ha vinto numerosi premi e avuto tanti riconoscimenti, in oltre sessanta repliche colme di aneddoti da farci un libro. Espressione di una maturità rinnovata, dettata dall’esperienza e dall’estinzione del dolore su cui esso era sorto e di cui si nutriva ma del quale ne soffriva i limiti, oggi con una memoria svincolata dalla iattura, questo spettacolo è finalmente libero di prendere il volo, di essere quella rappresentazione integrale sempre sognata in una piena enantiodromia dei significati. A Federico Tassini, e all’entusiasmo di due giovanissimi attrici ora il tempo di condividere con me questa storia”.

“Questo spettacolo – spiega Filippo - affonda la sua radice nel fratello giovane musicista e autore scomparso prematuramente per un tumore, e dalla necessità di superare un dolore attraverso l'arte. Questo spettacolo mi ha consentito di diventare attore e regista di teatro nei primi anni 2000 (dopo aver iniziato come autore col romanzo autobiografico "Anarchia in casa mia" ispirato proprio dalla tragedia che colpi' la mia famiglia) e quest'anno compiendo 50 anni sento l'esigenza di tornare a quel vissuto, con uno spirito nuovo certamente, ma anche con la consapevolezza di andare a riscoprire fondamenta preziosissime, specie in tempi di caos come quelli attuali. La Commedia necessaria, scritto come corto da mio fratello Lorenzo, e da me ampliato, è una "commedia" a tinte tragicomiche su come l'insensatezza della vita, anellata in un rapporto fra un giovane attore ambizioso ed un maestro decadente, possa assumere senso compiuto solo quando viene narrata o addirittura portata in scena. Teatro nel teatro, suddiviso a quadri molto dinamici e fantasiosi, animati oltre che dai due protagonisti maschili, da due attrici che incarnano l'eterna lotta fra il teatro e il cinema. Lo spettacolo nelle versioni precedenti fino al 2012 ha avuto numerosi premi di regia, e oltre 60 rappresentazioni in tutta Italia. In fondo, penso sempre, che la storia d'amore fra il maestro e l'allievo e tutto quanto faccia io a teatro, custodisca l'amore (e quindi l'assenza) per il mio giovane fratello”.