Firenze, Mariano Rigillo racconta Ezra Pound alla Pergola

Firenze, 26 ottobre 2023 - Con quella gabbia iniziarono 12 anni e 11 mesi di reclusione in un manicomio criminale a cui il governo americano costrinse quello che è stato non solo uno tra i poeti più influenti del XX secolo, ma un maestro di pensiero, un ecologista, che ha proposto una sorta di bioeconomia, per un progresso rispettoso dei ritmi vitali e biologici, e un economista che ha criticato la nozione quantitativa, anticipando il pensiero d’una decrescita felice. Fu liberato nel 1958. Ora, dopo 65 anni, ritorna, questa volta sul palcoscenico, per avere quel processo che non ha mai avuto. Il protagonista è lui, Mariano Rigillo che con Anna Teresa Rossini ha inaugurato la stagione del teatro della Pergola, in scena fino al 29 ottobre. Uno spettacolo raccolto, intimista, con atmosfere da teatro off anni '70, con una scena scarna e nera, con solo una gabbia: volutamente claustrofobico, in scena sul palcoscenico del teatro con le spalle alla platea. Una scena spoglia e nera, con questa gabbia imponente che ha svariati livelli di lettura, la censura della libertà di pensiero, la non giustizia, l'usura che corrode il mondo. Mariano Rigillo, da attore e interprete di livello quale è, per due ore sta sul palcoscenico ad essere il poeta in Ezra in gabbia o il caso Ezra Pound, uno spettacolo sull’indipendenza del pensiero, caratteristica che porta a essere osteggiati da fronti diversi. E racconta l’ossessione del poeta e dell’uomo Ezra Pound, che all'epoca aveva 60 anni, che rimase per 25 giorni in una gabbia di rete metallica nell’estate del 1945, in una gabbia di rete metallica,esposta alle intemperie e illuminata la notte, nel campo di prigionia dell’esercito americano di Metàto, vicino a Pisa. Ezra-Rigillo si sente inadeguato, per non essere riuscito, se non a sprazzi, a far fluire carità e amore, “a rendere le cose coerenti”; e difende la sua poesia, la scoperta delle incongruenze sociali e artistiche, del mondo e degli uomini. Lo spettacolo è liberamente tratto dagli scritti e dalle dichiarazioni dello stesso Pound, ed è scritto e diretto da Leonardo Petrillo: tutto si mostra e tutto si nega. E poi c'è la musica che è distorsione del reale con video che montano e smontano il concetto di materico. Due ore circa con un Rigillo , e alla fine, solo il silenzio, finale e definitivo, apre la memoria finalmente alla danza della vita e gli restituisce dignità e libertà. Alla Pergola, tempi, modi, colori, sottofondo musicale. Ezra Pound: forse preghiere possibili, per chi è capace. Fino al 29 ottobre.