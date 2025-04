Firenze, 10 aprile 2025 – Tra il 5 e il 6 aprile Firenze si è trasformata in capitale della danza, accogliendo la 25ª edizione del concorso internazionale Firenze&Danza. L’evento, ospitato al Teatro Cartiere Carrara, ha visto la partecipazione di oltre 850 ballerine e ballerini di ogni età e livello, provenienti da 70 scuole di danza distribuite in tutta Italia.

15 foto Firenze&Danza, successo per la 25ª edizione del concorso internazionale (Foto Gianluca Moggi / New Press Photo)

Firenze&Danza rappresenta un'opportunità per ballerini, coreografi e scuole di danza di tutto il mondo, offrendo l'accesso a borse di studio e stage di livello internazionale come il 'Summer intensive New York' promosso dalla Fini Dance New Yor Ballet.

Anche quest'anno la giuria composta da professionisti (nazionali e internazionali) scelti tra insegnati, coreografi e personalità legate al mondo dello spettacolo: Andrea Attila, Damiano Bisozzi, Isabelle Ciaravola (étoile dell'Opera di Parigi che a Firenze ha ricevuto un premio alla carriera), Antonio Fini della Fini Dance di New York e Maura Paparo.