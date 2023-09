Firenze, alla corte dei Medici: tornano gli spettacoli a Palazzo Vecchio

Firenze, 12 settembre 2023 – Dal 18 settembre la storia torna a vivere nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, grazie ad un programma di spettacoli proposti da Muse e dai Musei Civici Fiorentini. Le serate di living history, a cura di Muse, con il coordinamento scientifico di Valentina Zucchi e la regia di Alberto Galligani, offriranno al pubblico l'occasione di alzare idealmente il sipario del tempo in un avvincente intreccio fra passato e attualità, tra dramma e commedia, riportando in vita alcuni dei grandi protagonisti della dinastia medicea. Il primo spettacolo ad andare in scena, il 18 settembre (in replica il 20 novembre), è “Serenissima duchessa Eleonora di Toledo. Ovvero dell’amore et del comando”, living history dedicato alla figura di Eleonora di Toledo. Protagonista è la duchessa nata in Spagna, cresciuta a Napoli, trasferitasi giovanissima a Firenze in quanto sposa dell’altrettanto giovane Cosimo I de’ Medici: una figura di assoluto rilievo a fianco del consorte nei suoi oltre vent’anni nel capoluogo toscano. La scrittura drammaturgica e la sapiente regia di Alberto Galligani offrono l’occasione di cogliere i tratti peculiari del personaggio, interpretato per l’occasione da Giaele Monaci, in ambito tanto pubblico quanto privato, restituendo la dimensione del suo ruolo e dei suoi rapporti all’interno della famiglia ducale, della corte medicea e dei sudditi. In scena, oltre a Eleonora, vi saranno lo stesso Cosimo I, la figlia Lucrezia, l’artista Giorgio Vasari (interpretati rispettivamente da Alberto Galligani, Ilaria Guccerelli e Giacomo Tasselli). Fra di loro si intrecceranno suggestivi dialoghi, costruiti a partire da un accurato studio documentario, che evocheranno la natura e i caratteri della vita di corte a Firenze. Assoluta peculiarità della serata sarà poi il continuo gioco fra passato e presente, che permetterà al pubblico di vivere la dimensione storica in un costante confronto con l’attualità e di essere coinvolti in prima persona in questa dialettica. Il 23 ottobre (replica 20 dicembre) sarà la volta di Illustrissimo Signor Duca: Cosimo I de’ Medici, spettacolo che trova nel Salone dei Cinquecento l'ambientazione perfetta. La Sala Grande infatti - così era detto il Salone - è il luogo che più di ogni altro racchiude la storia, le gesta, i progetti, i sogni di un giovane duca divenuto signore di Firenze a soli diciassette anni e tuttavia capace, con carisma e acume, di consolidare in forma assoluta il proprio governo e il potere della dinastia medicea: Cosimo I de' Medici, interpretato da Alberto Galligani. La sala, cuore della Reggia medicea – rinnovata, ampliata e decorata secondo il volere ducale – diviene il palcoscenico nel quale il personaggio storico torna, per la magia di una sera, a vivere l’incontro con il pubblico, restituendo a dipinti, sculture e architetture la forza politica e visiva che ebbero cinquecento anni fa. In scena anche Francesco Gori, che interpreta Giorgio Vasari e Giacomo Tasselli, nei panni dello storico.