Firenze, al teatro di San Leone si festeggiano i cinque anni di ‘Prestazione occasionale’

Firenze, 15 dicembre 2023 – Festeggia cinque anni di vita lo spettacolo ‘Prestazione occasionale’ della compagnia teatrale Futura Teatro. E la compagnia lo festeggerà sul posto che gli è più congeniale, sul palcoscenico. L’appuntamento è sabato 16 dicembre quando, alle ore 21, presso il Teatro di San Leone a Firenze in via Beata Angela 7, Futura Teatro porta insieme lo spettacolo, con testo di Francesco Brandi, per festeggiare insieme al pubblico fiorentino. Uno spettacolo che ha debuttato a Velletri nell'ottobre 2018 in occasione della "Campaniliana" e che da allora ha fatto oltre trenta repliche in tutta Italia, toccando città come Palermo, Forlì, Gorizia, Roma, Pesaro, Offida, Castelnuovo Magra, Pisa e tante altre. Belle soddisfazioni per una realtà locale che si è distinta a vari concorsi, vincendo premi di prestigio a livello nazionale. Ll’ultimo, in ordine di tempo, è stato consegnato proprio lo scorso otto dicembre a Michele Cimmino come miglior attore non protagonista durante il settimo Festival Nazionale del Teatro amatoriale della città di Offida. E ancora , quest’anno “Prestazione occasionale” ha vinto il secondo premio come “Miglior Spettacolo” al 76esimo Concorso di Arte Drammatica di Pesaro e nomination per “Miglior regia” ad Alessio Coluccia e “Miglior attrice” a Francesca Palombo ). Prestazione occasionale è la storia di quattro amici sulla quarantina, che si ritrovano a passare un weekend nella casa al mare di Lisa, per dei piccoli lavoretti. In realtà questa è solo una scusa che la ragazza ha inventato per poter far loro una proposta 'indecente'. Il testo, molto brillante, tratta però temi importanti come quello dell'essere genitori, della ricerca di un figlio a tutti i costi, del saper dire 'ti amo' e anche del saper dire 'non ti amo più'. Un testo terribilmente moderno, attuale, che porta il pubblico a riconoscersi nei protagonisti e a ridere (e commuoversi) delle loro (dis)avventure. La regia dello spettacolo è di Alessio Coluccia, tecnico audio, luci Luca Chelucci, Lorenzo Castagnoli, scenografia di Lorenzo Scelsi. Personaggi e interpreti: nel ruolo di Lisa c’è Francesca Palombo, in quello di Riccardo troviamo Lorenzo Lombardi, nelle vesti di Nicola c’è Vanni Monsacchi, a vestire i panni di Enzo c’è Michele Cimmino. L'Associazione Culturale “Futura Teatro” nasce nel 2016 per iniziativa di alcuni amici attori già facenti parte di altre compagnie operanti sul territorio fiorentino da molto tempo. Anche se la compagnia è “giovane”, l’esperienza dei membri nel teatro è più che ventennale e la politica della compagnia è quella di fare spettacoli di qualità, avvalendosi di attori e tecnici esperti e preparati. Per prenotazioni 376 1123651 [email protected] [email protected]. Costo del biglietto: 12 euro intero, 10 ridotto.

