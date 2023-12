Firenze, a teatro con I Pinguini un ultimo dell'anno tutto da ridere

Firenze, 22 dicembre 2023 - I Pinguini Theater invitano il pubblico a festeggiare insieme a loro, a teatro, l’ultimo dell’anno, con un debutto da non perdere. L’appuntamento è il 31 dicembre al teatro San Leone di via Beata Angela da Foligno, 7, dove alle ore 21,30 andrà in scena ‘6 ladre pe' i' colpo del secolo’, liberamente ispirato al celebre racconto di William Arthur Rose, adattamento e regia di Pietro Venè. Una commedia brillante ricca di humor, divertenti intrighi ed equivoci esilaranti, ambientata nella Firenze degli anni ’50, che fa da sfondo all'improbabile incontro fra l'arzillo e svampito affittacamere Sig. Mazzoni e la sedicente musicista professoressa Serbelloni in realtà la capobanda di un pericoloso gruppo di ladre intente a pianificare una rapina.

Il colpo riesce alla perfezione ma il Mazzoni scopre la verità e le ladre sono costrette ad eliminarlo sennonché … In un crescendo comico e pieno di suspence la storia si avvia a una svolta davvero imprevedibile, un finale comico che strapperà agli spettatori applausi divertiti. Una commedia ‘british’ spensierata e frizzante che i Pinguini Theater hanno voluto ambientare a Firenze raccontandola in dialetto fiorentino, affiancando al fine humor inglese la più immediata comicità tipicamente fiorentina.

Cast della serata: Cristina Bacci, Pietro Venè, Bettina Bracciali, Chiara Foianesi, Vanessa Iacopini, Scilla Mascherini, Maria Rita Scibetta. è obbligatoria la prevendita presso la cartoleria Lo Scarabocchio in via Senese 98 A/r a Firenze, oppure tutti i giovedì presso il Teatro san Leone dalle 18 e 30 alle 20 e 30. Per prenotazioni: mail: [email protected] oppure al 376 1123651. Costo del biglietto 35 euro. Allo scoccare della mezzanotte verrà offerto panettone, pandoro e spumante. Maurizio Costanzo