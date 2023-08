Fil_Armonia: alla Certosa di Firenze musica, spiritualità ed ecologia

Firenze, 4 agosto 2023 - The sound of silence. La ricerca di un filo di dialogo tra popoli ed epoche diverse attraversa uno dei luoghi simbolo dell'anima e della spiritualità, la Certosa di Firenze, che ospita la seconda edizione di Fil_Armonia, il festival musicale dedicato quest'anno ai temi della pace, dell'intercultura e dell'ecologia integrale. La rassegna, diretta da Giulio Arnofi e Nema Keshavarzi, nasce dall'intuizione dell'orchestra giovanile La Filharmonie, l'unico ensemble under 35 presente in Toscana, e propone dal 10 al 21 settembre nove appuntamenti tra concerti, conferenze e workshop, nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2023.

Il programma approfondisce le relazioni tra musica, arti visive, filosofia e trascendenza lungo un itinerario di incontri specifici e spettacoli dedicati al Novecento e alla contemporaneità: un percorso che unisce l'impegno etico e culturale della Comunità di San Leolino con personalità e brani espressioni di sensibilità molto diverse. L'evento inaugurale, intitolato "Canti del mondo", raccoglie il senso profondo della manifestazione, gettando un ponte tra oriente ed occidente, musica colta e popolare: sul palco, la Filharmonie esegue per la prima volta in Europa Folks songs set n.8 del celebre compositore iraniano-statunitense Reza Vali ed in prima assoluta i Canti di filatrici composti dall'artista Vincenzo Parisi.

Ma non mancano altri concerti suggestivi, come l'esibizione dell'ensemble milanese Sentieri Selvaggi, che riflette sul rapporto con il passato e l'integrazione tra tradizioni musicali eterogenee attraverso un repertorio che oscilla tra Mark-Anthony Turnage - in anteprima nazionale - e Arvo Part, Filippo Del Corno e James McMillan. Tra le novità, l'omaggio ad Italo Calvino nel centenario della nascita e ad una delle sue opere più affascinanti, "Le città invisibili", a cura del regista Andrea Bruni, dell'attrice Alessia de Rosa, del compositore Pejman Tadayon e dell'artista Barbara Eramo. E poi i laboratori dell'Associazione Fedora, con un focus sulla disabilità sensoriale finalizzato alla realizzazione di un laboratorio musicale interamente dedicato alle persone con disabilità uditiva.