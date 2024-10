Fiesole Narrativa Under 40, i finalisti scelti

Fiesole (Firenze) , 2 ottobre 2024. Sono stati scelti i tre finalisti del Premio Fiesole Narrativa Under 40, il prestigioso riconoscimento riservato a scrittori esordienti e che quest'anno è arrivato alle XXXIII edizione. Si tratta di Emanuele Aldrovandi con il romanzo d'amore Il nostro grande niente, edito da Einaudi; Francesca Diotallevi con L’ultimo mago, dedicato all’enigmatica figura di Gustavo Adolfo Rol, edito da Neri Pozza e Marta Lamalfa con L’isola dove volano le femmine, che racconta Alicudi e una storia di allucinazioni collettive, sempre edito da Neri Pozza. “Il Premio Fiesole Narrativa Under 40 – dice il Sindaco Cristina Scaletti – è una delle manifestazioni che legano indissolubilmente il nome di Fiesole alla Cultura. La letteratura da sempre è strumento potente di conoscenza del mondo e ricercare le nuove voci in grado di raccontare il nostro tempo è una sfida bellissima per un’Istituzione, che ha il compito di promuovere la diffusione della cultura.” Il Premio, in passato ha premiato scrittrici e scrittori i cui nomi si sono poi affermati nel panorama internazionale, tra cui Sandro Veronesi, Diego De Silva, Paolo Giordano, Roberto Cotroneo, Silvia Ballestra, Pietro Grossi, Paolo Sorrentino, Ascanio Celestini, Chiara Valerio, Nadia Terranova. La selezione delle opere è frutto del lavoro della Giuria presieduta da Franco Cesati e composta da Caterina Briganti, Silvia Gigli, Marcello Mancini, Gloria Manghetti, Fulvio Paloscia, Lorella Romagnoli e Francesco Tei. La premiazione avrà luogo nel pomeriggio di sabato 16 novembre 2024 a Fiesole e in quell’occasione, come ogni anno, verranno assegnati anche i premi speciali a chi si è distinto per l’impegno profuso nella diffusione e promozione della cultura, soprattutto tra i più giovani e cogliendo le opportunità legate al digitale. Sulle pagine Facebook e Instagram del Premio, tutti gli aggiornamenti su premi speciali, ospiti e appuntamenti collaterali.

D.G.