Festivalino 2024: una nuova era dello spettacolo fiorentino

Firenze, 27 maggio 2024 - Formazione di alto livello e opportunità professionali. In due parole, Mascarade Opera, la fondazione no-profit con sede a Firenze che dal 2019 promuove la crescita dei più talentuosi artisti d'opera lirica emergenti: e sarà proprio la sua sede, presso Palazzo Corsini al Prato, ad ospitare il primo appuntamento del Festivalino 2024, la rassegna in programma da giovedì 30 fino al 2 giugno che unisce varie discipline classiche nei luoghi più affascinanti della città. Spettacoli di opera e balletto, jazz e revival artistici illuminati dalle esibizioni di interpreti internazionali di giovane talento e solide prospettive: a partire dagli alunni che apriranno la serata di gala in una delle magnifiche Limonaie del giardino di Palazzo Corsini, dove è prevista la maestosa cena inaugurale su tavolo imperiale lungo il celebre viale delle statue romane.

Sarà anche l'occasione speciale per il lancio di due nuove iniziative a sostegno delle borse di studio della Fondazione: nel Salone dei Concerti, il ciclo di dieci opere di Jamie Coreth - già insignito di numerosi premi e noto per le opere esposte alla National Portrait Gallery di Londra - si ricollega ai temi umanistici del Rinascimento e alle Metamorfosi di Ovidio per raccontare il potere trasformativo della pittura, affiancato da una serie di affreschi dal titolo "L'apoteosi della musica", commissionati dalla rinata Camerata Fiorentina sotto la direzione di Tom Richards. Dopo la conclusione dei lavori, la Sala cambierà nome, e verrà ribattezzata "Salone dei Mecenati", in onore dei dieci filantropi che hanno sostenuto la Fondazione al più alto livello: il loro ritratto campeggerà in alto accanto ad illustri figure reali della storia fiorentina.

Venerdì 31 il Festivalino si sposterà invece al Teatro della Pergola per le "Giovani Voci all'Opera", una produzione unica che riunisce le scene di sei opere diverse in un solo spettacolo, allestito con la regia di Jean-Romain Vesperini ed eseguito dall'orchestra La Filharmonie diretta dal Maestro Wyn Davies su repertorio di Mozart, Donizetti e Verdi. Per chi acquista un biglietto di gala, è possibile inoltre partecipare alla cena nella sala da ballo del teatro, trasformata dal cofondatore della Fondazione, Maximilian Fane, in un cabaret speakeasy animato dalla Daisy's jazz band.

Il festival prosegue il giorno dopo con un concerto di musica da camera all'ora di pranzo a Palazzo Corsini presentato dalla direttrice artistica di Mascarade Opera Julia Lynch in compagnia del Trio Mascarade: un gustoso aperitivo per prepararsi al secondo appuntamento serale alla Pergola, che ospita il balletto "Simbiosi", prodotto dalla compagnia Reunited in Dance, un gruppo straordinario di ballerini russi e ucraini guidato dall'ex-prima stella del Mariinsky Ballet di San Pietroburgo Xander Parish Obe e diretti dal Maestro Gavriel Heine con l'Orchestra Senzaspine di Bologna. In chiusura, il 2 giugno, nel cuore della campagna toscana, ecco un tributo ai capolavori di musica corale sacra tenuto dal direttore del programma Mark Spyropoulos e dal suo coro Vox Medicea.