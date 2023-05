Dostoevskij guarda cupo viale Washington alle Cascine

Firenze, 19 maggio 2023 - Dostoevskij sembra più cupo del solito. La statua maestosa lo ritrae sul viale Washington delle Cascine con aria solenne mentre guarda oltre i passanti che corrono o fanno due passi in riva d'Arno e in mezzo al verde.

La guerra in Ucraina sembra avere gettato una patina pesantissima sulla cultura russa, come potesse essere identificata con le scelte dei suoi governanti e autocrati.

Eppure Firenze dette asilo all'esule regista Andrej Tarkovskij, le cui preziose carte sono in via San Niccolò. Ma è una storia lunga, che va dai Demidov alla cappella da campo di Caterina II che ospitava le liturgie per i russi a Firenze fino a quando non fu officiata la chiesa di San Nicola Taumaturgo in via San Leone X; dai viaggi di Aleksandr Blok all'amore per Dante dell'immenso Osip Mandelstam, alla permanenza di Anatolij Heinzelmann o di Vladimir Zveibach.

Diventa vero quanto scrisse Anna Achmatova, che ebbe rapporti d'amicizia con Giorgio La Pira, su un'altra guerra: "Invecchiammo di cent’anni, e accadde / nel corso di un’ora sola: / la breve estate volgeva alla fine, / fumava il corpo delle piane arate. / Di colpo la quieta via si animò, / volò un pianto, col suo suono argenteo / coprendo il volto, io supplicavo Dio / di annientarmi prima del primo scontro. / Dalla memoria, come un peso vano, / dileguò l’ombra di canti e passioni".

Irina Ermakova, poetessa russa contemporanea, ne 'Lo specchio di bronzo', tradotto per Einaudi da Alessandro Niero, descrive una Russia dormiente "come un'orsa bianca / naso bruno in Europa / coda nell'oceano / la pancia asiatica/" che "sussulta nella neve". Siamo prossimi all'estate. Cosa accadrà? Si deve sperare, aprire canali di dialogo, pregare: "Vedi Signore siamo Tuoi / Ti apparteniamo / ... - scrive Ermakova - Che ci sarà qui quando nulla sarà/ che rimarrà di noi? / solo l'amore".

Giovedì 18 maggio, a cura dell'Istituto Sangalli, è stato presentato a Firenze 3, alle 17, l'ultimo numero di 'Religioni e società', curato da Arnaldo Nesti e da Adalberto Mainardi, su 'Ortodossie politiche' che, dicono gli organizzatori, "si riaffacciano sul XXI secolo dal passato degli imperi bizantino e russo, implicano processi di lunga durata, scontano le vischiosità di miti politici ricorrenti e le dinamiche politiche irrisolte della transizione post-sovietica".

Ha introdotto la presentazione il Prof. Marcello Garzaniti (Università di Firenze) e si sono confrontati sul tema alcuni tra i più importanti specialisti del tema a livello internazionale: Basilio Petrà, Kristina Stoeckl, Cyril Hovorun, Vincenzo Pace, Konstantin Sigov, Andrei Shishkov. Il focus è stato sull’intreccio tra religione e politica nella situazione attuale del cristianesimo ortodosso, che ha una ricaduta anche sugli ortodossi che vivono tra di noi.

Michele Brancale