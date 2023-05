Don Lorenzo Milani: un profeta “animato“

Firenze, 21 maggio 2023 – Di sicuro è stato un sacerdote molto speciale e con una pastorale molto “animata“. Così, gioco di parole a parte, è bello che il centenario della nascita di don Lorenzo Milani si allarghi anche all’animazione grazie allo special realizzato da Larcadarte e coprodotto dalla Rai. Uno special animato che sarà annunciato a Cartoons on the Bay (il festival internazionale di animazione, transmedia e meta-arts, diretto da Roberto Genovesi e organizzato da Rai Com, in programma dal 1° al 4 giugno a Pescara) durante l’evento di presentazione delle novità Rai, previsto il 3 giugno e affidato al direttore di Rai Kids, Luca Milano.

Anche se non trapelano troppi dettagli (tutte le persone coinvolte nel progetto sono abbottonate sul tema) si tratta di uno special dedicato alla straordinaria esperienza di don Milani a Barbiana (in Mugello) negli anni ’50 e ’60, con la creazione di una scuola popolare per i ragazzi più poveri, provenienti da famiglie operaie e contadine. Il 3 giugno saranno svelate le prime immagini, ma già si può dire che si tratta di un progetto che parte con il piede giusto a giudicare dalla qualità di chi l’ha realizzato, ovvero la Larcadarte, con Rosalba Vitellaro (regista) e Alessandra Viola (sceneggiatrice). Una casa di produzione creativa, che ha firmato lavori importanti in animazione a partire dal toccante “La stella di Andra e Tati”, ispirato alla vita di Andra e Tatiana Bucci, due superstiti della Shoah.

Della squadra, ormai da tempo, fa parte l’illustratrice Annalisa Corsi. Per l’occasione c’è la collaborazione di Sandra Gesualdi che conosce molto bene don Milani e la sua esperienza didattica essendo la figlia di Michele Gesualdi (ex presidente della Provincia di Firenze) che è stato uno dei “ragazzi di Barbiana“, allievo del sacerdote.

Lo special si avvale anche della collaborazione della Lynx, una delle realtà più interessanti dell’animazione italiana. Tra l’altro, Vitellaro e Viola si sono già cimentate con don Milani nel documentario “Lettere da Barbiana”.

Adesso, questa sfida “animata“ per raccontare un personaggio chiave e innovativo nella storia del cattolicesimo, ma anche della società italiana di quegli anni.