Firenze, 7 settembre 2023 - Giovanni Della Robbia torna alla porta d'ingresso di Sant'Orsola a Firenze. Ieri, si legge in una nota della Città metropolitana di Firenze, è stata composta sopra il portone di accesso dell'ex convento una copia della lunetta originale della robbiana raffigurante la Madonna con Bambino fra San Francesco d'Assisi e Sant'Orsola. La realizzazione della replica è stata promossa dalla Città metropolitana, in collaborazione con i professori Rocco Spina e Claudia Chianucci del liceo artistico statale di Porta Romana: l'originale, in terracotta invetriata, è stata oggetto di recente restauro e si trova sopra il portale centrale dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, protetta dal loggiato di ingresso. "Sono sempre più visibili e tangibili i segni del recupero e della valorizzazione di Sant'Orsola - commenta il sindaco metropolitano Dario Nardella -. Stiamo restituendo alla città un pezzo non secondario del suo patrimonio. Sono grato ai docenti del liceo artistico di Porta Romana per l'eccellente lavoro condotto".